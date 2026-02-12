Диетолог Говорушко предупредила, что исключение жиров из рациона может быть опасно для здоровья

Некоторые считают, что жирная пища вредна и от нее стоит отказаться, однако диетолог Виктория Говорушко не разделяет этого мнения. По ее словам, исключение жиров из рациона может быть опасно для здоровья и привести к нарушениям в работе гормональной системы, написало «Радио 1» .

Диетолог отметила: «Если прекратить полностью употреблять жиры, мы действительно себе навредим. Самая важная функция жиров — гормонопродуцирование». Также она подчеркнула важность жиров для детородной функции и передачи информации в нейронах мозга.

Взрослому человеку необходимо ежедневно получать с пищей не менее одной-двух столовых ложек масла. Однако злоупотреблять жирами не стоит, чтобы не повысить уровень холестерина, сообщило URA.RU.

Отдельно диетолог остановилась на потреблении яиц. Она заявила, что куриные яйца, включая желток, можно есть ежедневно, не опасаясь роста уровня холестерина у здорового человека. Также Говорушко рекомендовала включить в рацион минимум две столовые ложки растительного масла, в том числе льняного, богатого полезными полиненасыщенными жирными кислотами.