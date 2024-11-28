Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал отказаться от соблюдения Рождественского поста при наличии определенных проблем со здоровьем. Об этом сообщил Life .

По словам врача, речь идет о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и почек. В таком случае важно придерживаться не поста, а диеты, назначенной в медицинском учреждении.

«Можно сходить к батюшке, он вас освободит. Лучше всю жизнь обходиться без излишеств. Поменьше сладкого, поменьше острого, соленого, жареного. Чтобы подготовиться к посту, не следует накануне переедать с идеей, что потом еды у вас не будет», — отметил эксперт.

Гинзбург напомнил, что пост не считается оздоровительной мерой. Воздержание от скоромной пищи используют для укрепления веры, подчеркнул доктор.