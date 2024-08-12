Диетолог Гинзбург посоветовал людям старше 50 лет есть жирную морскую рыбу

Для поддержки нормальной работы головного мозга людям старше 50 лет необходимо включить в еженедельный рацион жирную морскую рыбу. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, еженедельно стоит есть минимум три-четыре порции лосося или скумбрии, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Также рыба считается источником йода и витамина D, они поддерживают работу центральной нервной системы.

Кроме того, людям старше 50 лет рекомендуется регулярно пить кисломолочные напитки, есть орехи, овощи, ягоды и фрукты, отметил диетолог.

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