Диетолог Гинзбург посоветовал людям старше 50 лет есть жирную морскую рыбу

Для поддержки нормальной работы головного мозга людям старше 50 лет необходимо включить в еженедельный рацион жирную морскую рыбу. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, еженедельно стоит есть минимум три-четыре порции лосося или скумбрии, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Также рыба считается источником йода и витамина D, они поддерживают работу центральной нервной системы.

Кроме того, людям старше 50 лет рекомендуется регулярно пить кисломолочные напитки, есть орехи, овощи, ягоды и фрукты, отметил диетолог.