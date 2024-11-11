Диетолог Гинзбург посоветовал есть пельмени не чаще 2-3 раз в неделю

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с радио Sputnik посоветовал есть пельмени не чаще двух-трех раз в неделю, особенно, если речь идет о пельменях с красным мясом.

Медик пояснил, что красное мясо крайне не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Можно попробовать уменьшить вред, используя, например, нежирные сорта мяса, увеличив количество лука или картофеля в фарше», − добавил Гинзбург.

Диетолог отметил, что перед покупкой товара всегда нужно читать его состав, а далее отдавать предпочтение тому, который более полезный. Он также посоветовал не страшиться в составе пельменей растительного белка. Растительный белок в сочетании с животным, по словам Гинзбурга, лишь увеличивает пользу пищи.