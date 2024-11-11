Диетолог Гинзбург: частое употребление сырых яиц может обернуться сальмонеллезом
Диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал об опасности употребления сырых яиц натощак. Так, есть вероятность получить сальмонеллез, сообщил News.ru.
Медик заявил, что не видит смысла в поедании яиц, которые не прошли термическую обработку.
«Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку», — отметил специалист.
Врач также предупредил о возможном появлении аллергии. Реакция на белок развивается быстрее при употреблении сырого продукта. В заключение Гинзбург призвал соблюдать гигиену питания.
Руководитель ансамбля в Дмитрове стал лауреатом областного конкурса
Глава Чехова провел встречу с сотрудниками центра испытаний продукции
Дорожные камеры Подмосковья настроили распознавать непристегнутые ремни
Школы паллиативной помощи открыли в 25 округах Подмосковья
Тела двух человек нашли среди горящего мусора в Лефортове
Жители Дмитровского округа подали более 8,5 тысячи заявок на газификацию
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте