Диетолог Гинзбург: частое употребление сырых яиц может обернуться сальмонеллезом

Диетолог и научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал об опасности употребления сырых яиц натощак. Так, есть вероятность получить сальмонеллез, сообщил News.ru .

Медик заявил, что не видит смысла в поедании яиц, которые не прошли термическую обработку.

«Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку», — отметил специалист.

Врач также предупредил о возможном появлении аллергии. Реакция на белок развивается быстрее при употреблении сырого продукта. В заключение Гинзбург призвал соблюдать гигиену питания.