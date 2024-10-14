Диетолог Габдулхакова призвала не злоупотреблять фруктами

Фруктоза — это вид сахара, который присутствует в ягодах и фруктах. Она частично обрабатывается печенью, а также дружелюбными бактериями. О том, сколько фруктозы допустимо потреблять в сутки, «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Суточная норма для человека не должна превышать 25 граммов фруктозы. Например, в одном кусочке арбуза содержится около 5 граммов этого сахара. Все, что превышает эту норму, обрабатывается печенью и может превращаться в жир, так как мышцы не способны усваивать фруктозу.

Поэтому фрукты полезны благодаря содержанию воды, клетчатки и антиоксидантов, но их следует есть в ограниченных количествах, отметила специалист.

Она добавила, что избыточное употребление фруктов может привести к проблемам с печенью, диабету и хроническому панкреатиту.