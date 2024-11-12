Диетолог Габдулхакова посоветовала пить отвар семян льна и подорожника при лечении гастрита

Гастрит — довольно распространенное заболевание, сигнализирующие о воспалении стенки желудка. Среди признаков — боль в верхней половине живота, тошнота, изжога, частая отрыжка. При наличии подобных симптомов нужно, прежде всего, изменить рацион питания, отметила диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в разговоре с «Известиями» .

Для того чтобы защитить воспаленную слизистую оболочку от желудочного сока, нужно перед каждым приемом пищи пить отвар семян льна и подорожника. Еда должна быть теплая, желательно в виде пюре, добавила специалист.

Кроме того, на время лечения гастрит следует воздержаться от фастфуда, острых специй, шоколада, кофе, а также исключить жирную, жареную и сильно горячую пищу, резюмировала Габдулхакова.