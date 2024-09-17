Диетолог Габдулхакова: польза покупных йогуртов зависит от качества ингредиентов

Йогурт, являясь пробиотическим продуктом, отличается пользой и вкусом. Однако при покупке изделия важно учитывать его состав. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, подвох может крыться в качестве ингредиентов.

«Стоит обратить внимание, из какого молока был сделан этот продукт — натуральное ли оно было», — отметила врач.

Она также посоветовала принимать в расчет наличие добавленного сахара. Кроме того, вредными являются некоторые консерванты, загустители, искусственные вкусовые добавки и ароматизаторы.