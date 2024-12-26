Диетолог Елиашевич уточнила, что здоровому человеку в день можно съедать до 5-6 мандаринов

Зимой сложно устоять перед манящим вкусом мандаринов, и некоторые из нас не могут ограничиться парой плодов. Врач-диетолог клиники коррекции веса и сна, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич рассказала Life , есть ли мера у новогодних мандаринов.

Здоровому человеку можно съедать в среднем до 5-6 мандаринов в день, но это количество может меняться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности, общего состояния здоровья и беременности. Превышение нормы может привести к расстройствам ЖКТ, аллергии, гипергликемии.

Переедание мандаринов может вызвать неприятные симптомы из-за высокого содержания фруктозы и кислоты.

Признаки передозировки мандаринами: боль в животе, вздутие живота и газообразование, диарея или запор, сыпь или зуд, отеки губ или языка, изжога или рефлюкс, неприятные ощущения в горле.

Мандарины содержат много фруктозы, которая может вызвать резкие «скачки» уровня сахара в крови. Это важно учитывать людям с сахарным диабетом.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать умеренность в потреблении фруктов (суммарно 300–400 г в день), включая мандарины. Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, уменьшите их количество в рационе.