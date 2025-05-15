Диетолог Джутова рассказала, что за анемией и болями в суставах может скрываться целиакия

Многие обожают пиццу и булочки, но для некоторых они опасны. Врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО подчеркнула, что целиакия — генетическая болезнь, при которой иммунитет атакует кишечник в ответ на глютен.

Как отметил доктор, целиакия часто маскируется под другие заболевания. Взрослые могут испытывать хроническую усталость, анемию и боли в суставах, а дети — задержку роста и снижение веса. Опасна латентная форма болезни, которая может не проявляться десятилетиями, пока не возникнут провоцирующие факторы, такие как стресс, беременность или инфекция.

Специалист добавила, что лечение целиакии заключается в пожизненном отказе от глютена. Даже маленький кусочек хлеба может навредить. Несмотря на то, что современная пищевая промышленность предлагает безглютеновые продукты, больным нужно быть внимательными: глютен может скрываться в неожиданных местах — от соевого соуса до лекарств, сообщил сайт «ФедералПресс».

Игнорирование целиакии может привести к остеопорозу, бесплодию и раку кишечника. Строгое соблюдение диеты помогает восстановить кишечник и избежать этих проблем, подчеркнула Джутова.