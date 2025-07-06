Диетолог Джутова призвала отказаться от тяжелой пищи летом

Регулярная чистка организма полезна, однако голодание может навредить организму. Об этом заявила врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО .

По мнению специалиста, лучшим вариантом является постепенный переход на легкий рацион питания, богатый овощами, фруктами и зеленью. Важно избегать жестких ограничений вроде полного отказа от еды или строгих диет на одном продукте, сообщил MIR24.TV.

«В быту же под "детоксом" чаще подразумевают временный отказ от тяжелой пищи, алкоголя, сахара и прочих излишеств, а также переход на более легкое и натуральное питание. Такой перерыв, особенно летом, действительно может пойти организму на пользу — как "перезагрузка" для пищеварительной системы, кожи и общего самочувствия», — отметила доктор.

Эксперт рекомендовала употреблять больше воды, фруктов и овощей, содержащих полезные вещества, необходимые организму. Однако любые эксперименты с питанием лучше обсуждать с врачом, подчеркнула Джутова.