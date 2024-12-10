Диетолог Джутова предупредила сердечников об опасности наваристых и жирных супов

Наваристые и жирные мясные бульоны могут представлять опасность для некоторых людей. Речь идет о пациентах с подагрой и мочекаменной болезнью, а также сердечниках. Об этом рассказала диетолог Марьяна Джутова в беседе с « Газетой.ru ».

Врач пояснила, что подобные супы содержат пурины, способствующие отложению солей. Такие блюда оказывают негативное влияние на состояние сердца и почек.

«Польза супов <…> заметна при их приготовлении на легком мясном или овощном бульоне. Овощные супы и супы на „втором“ бульоне содержат меньше жирных кислот и азотистых соединений, которые могут перегружать пищеварение», — отметила медик.

По ее словам, полноценное питание предполагает и употребление твердых продуктов. Они необходимы для поддержания нормальной работы кишечника и желудка.