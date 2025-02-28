Диетолог Джутова посоветовала есть на ужин суп из чечевицы и курицу с овощами

Врач-диетолог Марьяна Джутова в разговоре с РИАМО рекомендовала блюда для ифтара (вечернего приема пищи): суп из чечевицы, куриное филе с овощами на гриле, фалафель с салатом и тахини, запеченные овощи с курицей и кисломолочный напиток с лимоном.

Как отметила специалист, суп варят из чечевицы, лука, моркови и специй на овощном бульоне. Куриное филе маринуют в оливковом масле и специях, затем жарят с овощами, переедает газета «Петербургский дневник».

Фалафель делают из нута, лука, чеснока, зелени и специй, подают с соусом тахини. Запекают овощи с курицей с картофелем, морковью, брокколи и прованскими травами. Напиток готовят из кефира, воды, мяты и лимона.