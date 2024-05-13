Диетолог Дюваль назвала грецкие и кедровые орехи самыми полезными | 360°

13 мая 2024, 11:29
Диетолог Дюваль назвала грецкие и кедровые орехи самыми полезными
Кедровые и грецкие орехи содержат наибольшее количество ценных компонентов. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, они приносят реальную пользу организму благодаря богатому содержанию полезных жиров в составе. Эти орехи врачи также часто назначают в качестве вспомогательного продукта для разрешения каких-либо проблем со здоровьем.
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В день здоровому человеку можно съесть одну горсть орехов. Людям с патологиями желудочно-кишечного тракта стоит полностью исключить продукт из рациона, отметила Дюваль.
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