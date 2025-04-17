Диетолог Дианова: замена сливочного масла растительным снизит риск преждевременной смерти

Замена сливочного масла растительными аналогами может снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из США в мартовском исследовании 2025 года. Об этом сообщила NEWS.ru диетолог Нурия Дианова.

Оливковое, соевое и рапсовое масла показали наибольшую эффективность в снижении смертности. По словам Диановой, включение в рацион дополнительных 10 граммов растительных жиров ежедневно уменьшает риск смерти от рака на 11%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 6%. Кроме того, переход на растительные масла снижает летальность при тяжелых болезнях, написал сайт aif.ru.

Диетолог пояснила, что насыщенные жиры в сливочном масле повышают уровень «плохого» холестерина и вызывают воспаления. Ненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, содержащиеся в растительных продуктах, укрепляют сосуды и борются с воспалительными процессами.