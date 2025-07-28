Диетолог Дианова призвала людей с камнями в почках употреблять не больше одного яйца через день
Исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова в разговоре с сайтом «Газета.Ru» поделилась рекомендациями по потреблению яиц.
«Да, в яйцах есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Вообще одного желтка в день более чем достаточно, но употреблять его лучше через день», — сказала эксперт.
По словам врача, в рамках лечебного питания, утвержденного в России, норма потребления яиц составляет половину в день. Для здоровых людей норма немного выше.
Однако, как отметила доктор, от большего количества яиц лучше отказаться, так как желтки — сильный желчегонный стимулятор. Это особенно касается пациентов с камнями в почках и проблемами с желчным пузырем.
Пациенты с больной печенью могут не беспокоиться, если нет повышенного уровня холестерина, ведь не всегда яйца попадают под запрет, заключила Дианова.