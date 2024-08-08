Диетолог Дианова призвала кормящих мам отказаться от сладостей и фастфуда

Питание кормящей матери должно иметь достаточное количество калорий и быть регулярным. Что касается нежелательных продуктов, то лучше вовсе отказаться от сладкого и фастфуда, сообщила Общественной Службе Новостей врач-диетолог Нурия Дианова.