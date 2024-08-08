Диетолог Дианова призвала кормящих мам отказаться от сладостей и фастфуда
Питание кормящей матери должно иметь достаточное количество калорий и быть регулярным. Что касается нежелательных продуктов, то лучше вовсе отказаться от сладкого и фастфуда, сообщила Общественной Службе Новостей врач-диетолог Нурия Дианова.
В питании обязательно должен присутствовать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. Рацион матери напрямую влияет на успешную лактацию.
«Для кормящей мамы идеальным станет пятиразовый режим питания», — добавила специалист.
Дианова также призвала кормящих мам убрать из рациона выпечку, газировку и прочие продукты с высоким содержанием трансжиров и усилителей вкуса.