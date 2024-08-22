Диетолог Дианова предупредила об опасностях приема БАДов сомнительного происхождения

Употребление биологически активных добавок (БАД), происхождение которых вызывает сомнения, может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила «Абзацу» диетолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

В ее практике стали фиксироваться случаи лекарственного панкреатита, когда на это нет явных причин: пациента не беспокоят вредные привычки и у него отсутствует желчекаменная болезнь. При глубоком изучении анамнеза выясняется, что человек употреблял огромное количество неясных БАДов, купленных непонятно где.

Дианова уточнила, что среди препаратов в ее практике есть БАДы, на которые проводились исследования в авторитетных клиниках России, и этому средству можно доверять полностью. Однако таких добавок крайне мало. Все остальное может представлять собой риск для здоровья.

Помимо панкреатитов, также встречаются случаи лекарственного гепатита у людей, принимающих чрезмерно большие объемы БАДов. На этом фоне может развиться печеночная недостаточность.