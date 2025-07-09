Диетолог Дианова предупредила, что мороженое в жару может привести к простуде

Эксперт в области диетологии и гастроэнтерологии Нурия Дианова поделилась с «Ридусом» информацией о том, как мороженое может повлиять на здоровье в условиях сильной жары, когда температура воздуха достигает +30...+35 градусов.

Дианова пояснила, что употребление мороженого в жаркую погоду, особенно на улице, может привести к простуде, если тело перегрето.

«Если употреблять мороженое в жаркой обстановке, в том числе на улице, то есть возможность получить обыкновенную простуду, если тело перегрето. Чаще всего люди заболевают воспалительным фарингитом, иногда даже с температурой», — сообщила она.

Однако, по словам диетолога, есть и более безопасные места для употребления мороженого в жару.

«Если человек находится в помещении и там не включен кондиционер, то не будет каких-то явных проблем, кроме большого количества калорий», — заключила Дианова.

Ранее врач Марият Мухина рекомендовала воздерживаться от жирной, жареной пищи, острых блюд, алкоголя, кофеина, кислых соков и энергетиков в период аномальной жары.