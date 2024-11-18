Диетолог Дианова посоветовала завтракать кашей без сахара и масла

Полезный, на первый взгляд, завтрак может на самом деле вредить здоровью в случае, если он содержит много жиров и сахара. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога первой категории и психолога пищевого поведения Нурию Дианову.

По ее словам, многие знают о пользе овсянки, но едят ее с сахаром и сливочным маслом, а также добавляют к первому приему пищи бутерброд из белого хлеба с сыром. Такой завтрак очень сложно назвать здоровым, подчеркнула диетолог.

Она добавила, что сливочное масло лучше заменить на мягкий маргарин, а вместо сахара добавлять в кашу фрукты или ягоды, причем можно даже замороженные.