Диетолог Дианова посоветовала завтракать кашей без сахара и масла

Полезный, на первый взгляд, завтрак может на самом деле вредить здоровью в случае, если он содержит много жиров и сахара. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога, гастроэнтеролога первой категории и психолога пищевого поведения Нурию Дианову.
По ее словам, многие знают о пользе овсянки, но едят ее с сахаром и сливочным маслом, а также добавляют к первому приему пищи бутерброд из белого хлеба с сыром. Такой завтрак очень сложно назвать здоровым, подчеркнула диетолог.
Она добавила, что сливочное масло лучше заменить на мягкий маргарин, а вместо сахара добавлять в кашу фрукты или ягоды, причем можно даже замороженные.
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