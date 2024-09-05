Диетолог Дианова назвала томаты суперфудом, заменяющим мясо

В томатах содержится антиоксидант ликопин, который помогает уменьшить количество мясного в рационе. Этот овощ можно смело назвать суперфудом, рассказала «Радио 1» диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова.

Специалист привела в пример исследование ученых, которое было опубликовано этим летом. В нем говорится, что если бы пациенты в возрасте от 35 до 50 лет заменили один мясной прием пищи на растительную котлету, то совершили бы переворот в своем организме, написал RT.

А вот людям с заболеваниями органов ЖКТ, напротив, следует относиться к томатам с настороженностью, поскольку они могут спровоцировать изжогу, предупредила Дианова.