Диетолог Денисова: перед похудением следует сдать клинический и биохимический анализ крови | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 11:25 Диетолог Денисова: перед похудением следует сдать клинический и биохимический анализ крови

Читать 360 в

Перед тем, как подобрать диету для снижения веса, необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, для исключения нарушений углеводного обмена рекомендуется также сдать кровь на глюкозу и гликированный гемоглобин. После получения результатов при необходимости врач может назначить пероральный глюкозотолерантный тест.

Реклама

Кроме того, перед началом похудения всем пациентам желательно пройти УЗИ органов брюшной полости, отметила Денисова.