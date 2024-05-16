Диетолог Денисова: перед похудением следует сдать клинический и биохимический анализ крови | 360°

16 мая 2024, 11:25
Диетолог Денисова: перед похудением следует сдать клинический и биохимический анализ крови
Перед тем, как подобрать диету для снижения веса, необходимо сдать клинический и биохимический анализ крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, для исключения нарушений углеводного обмена рекомендуется также сдать кровь на глюкозу и гликированный гемоглобин. После получения результатов при необходимости врач может назначить пероральный глюкозотолерантный тест.
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Кроме того, перед началом похудения всем пациентам желательно пройти УЗИ органов брюшной полости, отметила Денисова.
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