Диетолог Денисенко: теплая вода с лимоном и ромашковый чай поддержат иммунитет в сезон простуд

Чтобы защитить организм в сезон простудных заболеваний, стоит обратить внимание не только на витамины и минералы, но и на напитки. Главный фактор баланса энергетической системы человека заключается в достаточном потреблении чистой воды, заявила врач-диетолог Людмила Денисенко в разговоре с kp.ru .

Она отметила, что вода помогает нормализовать пищеварение, укрепляет нервы и снижает вероятность появления головных болей. Нехватка жидкости в организме может привести к дискинезии желчных путей, что повышает жирность кожи, вызывает себорею и снижает иммунитет.

Рекомендуется пить не менее двух литров воды в день. В холодное время года стоит отдавать предпочтение теплой воде не выше 50 градусов. Лимон усилит пользу напитка.

Положительными свойствами для иммунитета также обладает ромашковый чай, отвар шиповника и безалкогольный глинтвейн с имбирем, заключила Денисенко.