Диетолог Денисенко: самомассаж и теплые ванны помогут пережить капризы погоды

Некоторые люди сталкиваются с неприятным состоянием во время изменений погоды. Как улучшить самочувствие в осенний период, рассказала диетолог Людмила Денисенко в беседе с сайтом KP.RU .

Врач посоветовала постараться не нервничать. Снизить эмоциональное напряжение помогут теплые ванны, глубокое дыхание и йога. Кроме того, хорошее настроение создаст прогулка по парку в хорошем темпе.

Если из-за погоды болит и кружится голова, стоит сделать самомассаж воротниковой зоны, отметила медик. Легкие надавливания избавят от неприятных ощущений и сонливости.