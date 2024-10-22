Диетолог Денисенко: самомассаж и теплые ванны помогут пережить капризы погоды
Некоторые люди сталкиваются с неприятным состоянием во время изменений погоды. Как улучшить самочувствие в осенний период, рассказала диетолог Людмила Денисенко в беседе с сайтом KP.RU.
Врач посоветовала постараться не нервничать. Снизить эмоциональное напряжение помогут теплые ванны, глубокое дыхание и йога. Кроме того, хорошее настроение создаст прогулка по парку в хорошем темпе.
Если из-за погоды болит и кружится голова, стоит сделать самомассаж воротниковой зоны, отметила медик. Легкие надавливания избавят от неприятных ощущений и сонливости.
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