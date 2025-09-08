Диетолог Денисенко рассказала о высокой калорийности безглютеновых продуктов

Продукты без глютена стали востребованы даже среди тех, кто не страдает от непереносимости вещества. Люди часто воспринимают их как более здоровую альтернативу обычной пище. Однако такая точка зрения не всегда верна, отметила диетолог Людмила Денисенко в интервью KP.RU .

По словам врача, безглютеновые изделия нередко содержат трансжиры и рафинированный сахар в большом количестве.

«Зачастую многие безглютеновые продукты содержат значительно больше калорий, чем их обычные аналоги. Производители пытаются сделать гречневое печенье похожим на пшеничное, и добавляют чрезмерное количество сахара и жира», — пояснила медик.

Денисенко подчеркнула, что безглютеновая диета необходима исключительно пациентам с целиакией. Здоровым же людям такой подход способен принести вред из-за недостатка пищевых волокон.