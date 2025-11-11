Диетолог Денисенко рассказала о способности музыки влиять на пищевое поведение

Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU , что для контроля аппетита и снижения веса не всегда нужно менять рацион. Иногда достаточно скорректировать повседневные привычки.

По словам врача, негромкая музыка, особенно классическая, может помочь избежать переедания.

«Вспомните: в ресторанах, рассчитанных на классические ужины, всегда играет негромкая, часто классическая, музыка. А в заведениях, где важен поток посетителей, быстрая оборачиваемость — резкая современная», — отметила медик.

Диетолог также рекомендовала использовать красивые тарелки. Это помогает замедлить темп еды и вовремя почувствовать насыщение. Кроме того, Денисенко подчеркнула важность правильного режима сна.