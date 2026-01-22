Диетолог Денисенко рассказала, что подбирать дозу витамина C нужно индивидуально

Врач-диетолог, член Национального общества диетологов России и Российской экологической академии Людмила Денисенко напомнила, что универсальной дозы витамина C не существует. В беседе с RT она подчеркнула необходимость индивидуального подхода к определению оптимальной дозы витамина, особенно в зимний период.

Эксперт отметила, что лучше всего подбирать дозу после сдачи анализа на содержание витамина C в организме. По ее словам, в настоящее время наблюдается дефицит этого витамина у многих людей, несмотря на употребление овощей и фруктов.

Денисенко обратила внимание на то, что к концу зимы содержание витамина C в овощах и фруктах уменьшается из-за длительного хранения и кулинарной обработки. Она также отметила, что цитрусовые не являются лучшим источником витамина C — больше его содержится в петрушке и болгарском перце.

Диетолог рекомендовала выбирать более щадящие формы аскорбиновой кислоты, такие как аскорбаты калия или натрия, чтобы избежать негативного воздействия на зубную эмаль. В период эпидемий допустимо принимать от 200 до 500 мг витамина C, а в некоторых случаях — до 1000 мг, но только после индивидуальной консультации.

Симптомы дефицита витамина C неспецифичны и могут включать быструю утомляемость, частые простуды и мелкие кровоизлияния на слизистых. Косвенным признаком дефицита может быть снижение уровня ферритина, так как витамин C необходим для усвоения железа.