Диетолог Денисенко рассказала, что гаспачо помогает замедлить старение

Диетолог Людмила Денисенко поделилась информацией о пользе гаспачо — супа из томатов и овощей, популярного в летний период. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, томаты в гаспачо содержат ликопин и антиоксиданты, которые борются с клетками-агрессорами, способствующими ускоренному старению и развитию онкологических болезней.

«Остальные овощи — источники витаминов и минералов», — подчеркнула медик.

Денисенко также отметила легкость приготовления гаспачо и его низкую калорийность — всего 37 ккал, добавил RT. Врач предупредила, что при обострениях язвы, желчнокаменной болезни или повышенной кислотности необходимо ограничить употребление томатов.