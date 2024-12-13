Диетолог Чуракина посоветовала заменить привычные десерты запеченными яблоками с овсянкой

Зачастую в зимний период возникает недостаток серотонина, влияющего на настроение. Из-за дефицита у человека появляется сильная тяга к сладкому, а это вредит не только фигуре, но и здоровью. Чем заменить привычные десерты, рассказала диетолог и эндокринолог Елена Чуракина в беседе с Lenta.ru .

Врач посоветовала обратить внимание на запеченные яблоки.

«Стоит удалить сердцевину и заполнить фрукт смесью из сухих хлопьев овсянки, корицы и меда, а затем запекать в духовке до мягкости», — отметила эксперт.

Еще одним низкокалорийным лакомством специалист назвала йогуртовый парфе. Для приготовления необходимо смешать нежирный йогурт с ягодами и медом. В оба блюда можно добавлять ваниль, корицу и мускатных орех, добавил сайт KP.RU.