Диетолог Чехонина заявила, что стакан воды с утра может отбить желание завтракать

Рекомендация по приему стакана теплой воды с утра может подойти не всем. Если у человека сниженный аппетит, такая процедура может полностью отбить его желание завтракать, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина в беседе с sovainfo.ru.
По ее словам, вода дополнительно наполняет желудок, в результате чего человек потребляет меньшее количество калорий. Это полезно при борьбе с лишним весом, однако если такой задачи нет, лучше всего пить воду после приема пищи, приводит слова врача RT.
В целом не имеет значение, в какое время употреблять жидкость, главное чтобы в организм поступало достаточное количество воды в течение суток, резюмировала Чехонин.
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