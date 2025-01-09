Диетолог Чехонина посоветовала завтракать через 30 минут после пробуждения

Испанские ученые предложили эффективный способ оставаться стройными и наслаждаться вкусной едой одновременно: получать от 20 до 30% всех ежедневных калорий именно за завтраком. Диетолог Юлия Чехонина в беседе с kp.ru также подчеркнула важность правильного подхода к завтраку для похудения.

Медик предложила россиянам следовать ее рекомендациям, а именно: завтракать через 30 минут после пробуждения, начинать утро со стакана воды натощак, включать в завтрак около 15–25 граммов белка.

Добавляйте в меню натуральные злаки, избегая рафинированных продуктов. Продукты, богатые углеводами, такими как отруби, курага и сушеные яблоки, обеспечат чувство сытости благодаря содержанию клетчатки. Также важно избегать сочетания углеводов и жиров, так как это может спровоцировать чувство голода вскоре после завтрака, добавила диетолог.