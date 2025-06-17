Диетолог Чехонина назвала чашку кофе по утрам полезной привычкой

Первый прием пищи задает тон на весь день, помогает избежать переедания, поддерживает уровень энергии и ускоряет обмен веществ. Об этом сайту KP.RU рассказала диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина.
Врач назвала утреннюю чашку кофе полезной привычкой. Напиток благоприятно воздействует на кровеносные сосуды и ускоряет активность.
«Кофеин стимулирует работу желудка, что благоприятно сказывается на пищеварении», — сообщила медик.
Диетолог рекомендовала завтракать не позднее чем через полчаса после пробуждения. Чтобы не тратить время на размышления о еде утром, лучше продумать меню заранее. После ночного отдыха организму нужна вода — один стакан натощак помогает «запустить» пищеварение, добавила специалист.
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