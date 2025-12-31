Диетолог Бурляева предупредила о высоком содержании калорий в новогоднем меню

Кандидат медицинских наук и диетолог Екатерина Бурляева предупредила о высокой калорийности новогоднего стола. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, энергетическая ценность праздничных блюд может достигать семи тысяч килокалорий.

«Обычно энергетическая ценность новогоднего стола составляет где-то от трех тысяч до пяти-семи тысяч килокалорий», — отметила эксперт.

Как пояснила медик, норма составляет около 2500 килокалорий для человека, не ведущего активный образ жизни. Однако за новогоднюю ночь он может съесть в два-три раза больше.