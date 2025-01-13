Диетолог Бурякова: марципан богат витаминами группы B и E

День марципана отмечался во всем мире 12 января. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова подробно рассказала «ФедералПресс» о свойствах этого десерта.

Эксперт подчеркнула, что польза и вред марципана определяются количеством содержащегося в нем сахара. Сахар может оказывать негативное влияние на здоровье, способствуя росту бактерий и дрожжей в желудочно-кишечном тракте, а также влиять на вес тела. Сахар противопоказан людям с проблемами метаболизма углеводов и избыточным весом. Таким пациентам не рекомендовано употреблять сладости, включая марципан.

Миндаль, основной ингредиент марципана, оказывает положительное воздействие на организм. Он богат ненасыщенными жирными кислотами, белком растительного происхождения, витаминами группы B, витамином E и различными минералами. Миндаль благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшая состояние кожи, ногтей и волос. Из-за высокой калорийности его следует употреблять в умеренных количествах — примерно 20–50 грамм в день, пояснила диетолог.