Диетолог Богданова: замедление метаболизма зимой приводит к набору лишнего веса

Похудение зимой становится сложной задачей из-за замедления метаболизма на фоне низких температур. Об этом рассказала диетолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik .

Специалист объяснила, что организм запасается жиром для поддержания температуры, при недостаточной физической активности и неправильном питании этот жир накапливается. Чтобы избежать набора веса, нужно регулярно заниматься аэробными упражнениями и изменить рацион питания, сократив простые углеводы и увеличив потребление сложных, содержащих клетчатку.

Кроме того, важно также поддерживать водный баланс и следить за качеством сна, резюмировала Богданова.