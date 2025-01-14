Диетолог Богданова: замедление метаболизма зимой приводит к набору лишнего веса

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Похудение зимой становится сложной задачей из-за замедления метаболизма на фоне низких температур. Об этом рассказала диетолог Зоя Богданова в эфире радио Sputnik.

Специалист объяснила, что организм запасается жиром для поддержания температуры, при недостаточной физической активности и неправильном питании этот жир накапливается. Чтобы избежать набора веса, нужно регулярно заниматься аэробными упражнениями и изменить рацион питания, сократив простые углеводы и увеличив потребление сложных, содержащих клетчатку.

Кроме того, важно также поддерживать водный баланс и следить за качеством сна, резюмировала Богданова.

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