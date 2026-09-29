Диетолог Богданова рассказала, как получить больше пользы от ликопина

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова посоветовала добавлять к помидорам немного жира, чтобы организм лучше усваивал ликопин, сообщает Sputnik .

Ликопин — природный пигмент, который придает овощам и фруктам красный или розовый цвет. По словам Богдановой, он нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от повреждения и старения. Организм не вырабатывает ликопин самостоятельно и получает его только с пищей.

Пигмент содержится в томатах, арбузах и гуаве. В отличие от многих витаминов, он сохраняется при нагревании. Поэтому томатная паста тоже остается источником ликопина, пояснила диетолог.

Богданова отметила, что ликопин жирорастворим. К помидорам можно добавить орехи, сыр, сливочное или оливковое масло. По ее словам, получить суточную норму в 5 мг помогут столовая ложка томатной пасты, 100 г арбуза или 150–200 г спелых красных помидоров.