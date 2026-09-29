360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Диетолог Богданова рассказала, как получить больше пользы от ликопина

    Нутрициолог Богданова: ликопин лучше усваивается вместе с жирами

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова посоветовала добавлять к помидорам немного жира, чтобы организм лучше усваивал ликопин, сообщает Sputnik.

    Ликопин — природный пигмент, который придает овощам и фруктам красный или розовый цвет. По словам Богдановой, он нейтрализует свободные радикалы и защищает клетки от повреждения и старения. Организм не вырабатывает ликопин самостоятельно и получает его только с пищей.

    Пигмент содержится в томатах, арбузах и гуаве. В отличие от многих витаминов, он сохраняется при нагревании. Поэтому томатная паста тоже остается источником ликопина, пояснила диетолог.

    Богданова отметила, что ликопин жирорастворим. К помидорам можно добавить орехи, сыр, сливочное или оливковое масло. По ее словам, получить суточную норму в 5 мг помогут столовая ложка томатной пасты, 100 г арбуза или 150–200 г спелых красных помидоров.

    Читайте также

    «Холодная простуда» берет за горло: что это такое и как лечиться?

    Pogiba Alexandra/news.ru

    Россиянам рассказали о влиянии солнечного света на работоспособность осенью

    Jodi & Jake/moodboard

    Терапевт рассказал, при какой погоде пора надевать шапку

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Развеян миф о пользе цветной соли

    Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

    Гастроэнтеролог назвала способ приучить ребенка к рыбе

    Подмосковный алгоритм скрининга повысит диагностику муковисцидоза на 15%

    Ученые выяснили влияние загрязненного воздуха на зрение

    Голикова анонсировала создание шести препаратов от новообразований

    Онищенко рассказал об опасном свойстве гриппа

    Педиатр назвала главную ошибку родителей при приготовлении завтрака школьникам

    Рассадник пыли и болезней: когда менять подушку, чтобы ничем не заболеть

    Врач раскрыл, что происходит с печенью при ежедневном употреблении алкоголя

    IMAGO/www.imago-images.de