Диетолог Бобровский призвал отказаться от плова на природе

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, какие продукты могут испортить отдых на природе. Важно составить свой собственный список запрещенных товаров перед поездкой на пикник, чтобы избежать нежелательных последствий, отметил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Первое место в этом списке занимают все молочные продукты, так как в них скапливается большое количество микроорганизмов. При теплой температуре в таких продуктах могут активно развиваться болезнетворные микроорганизмы.

Для долгих выездов на природу популярным блюдом становится плов, однако рис тоже может представлять опасность. Исследования показывают наличие патогенных бактерий, таких как бациллус цереус, на поверхности риса или в его оболочке. Они могут быть вредны для здоровья. Вероятность пищевого отравления во многом зависит от того, как долго рис хранился при температуре выше нормы.

Наконец, стоит отказаться от яиц и арбуза.