Диетолог Бобровский посоветовал есть не больше трех киви в день
Киви опасен для здоровья при чрезмерном употреблении. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1».
Фрукт богат витаминами и антиоксидантами, однако он может вызывать аллергическую реакцию, повышать кислотность желудка и повреждать зубную эмаль, приводит слова доктора сайт «Сибдепо».
«Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным», — отметил врач.
Бобровский посоветовал ограничить потребление киви до двух-трех плодов в день для максимальной пользы.
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