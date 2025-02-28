Диетолог Бобровский посоветовал есть не больше трех киви в день

Киви опасен для здоровья при чрезмерном употреблении. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» .

Фрукт богат витаминами и антиоксидантами, однако он может вызывать аллергическую реакцию, повышать кислотность желудка и повреждать зубную эмаль, приводит слова доктора сайт «Сибдепо».

«Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным», — отметил врач.

Бобровский посоветовал ограничить потребление киви до двух-трех плодов в день для максимальной пользы.