Диетолог Бобровский: киви в сыром виде способствует очищению организма

Диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в интервью « Радио 1 » рассказал о пользе киви. Он рекомендовал употреблять фрукт в сыром виде.

По словам врача, все фрукты и ягоды лучше есть свежими, поскольку термическая обработка и механическая переработка разрушают многие полезные вещества.

Специалист подчеркнул, что богатый состав киви, включающий клетчатку, микроэлементы, витамины и минералы, оказывает очищающее воздействие на организм, помогая выводить вредные вещества. Бобровский рекомендовал сочетать тропический плод с другими фруктами и белковыми продуктами, добавил RT.