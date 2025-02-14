Диетолог Бобровский: безуглеводная диета противопоказана беременным и диабетикам

Врач-диетолог Андрей Бобровский и кандидат медицинских наук в эфире «Радио 1» предупредил о негативных последствиях безуглеводной диеты.

Доктор отметил, что такой рацион может привести к метаболическим нарушениям, дефициту витаминов и минералов. Диета с низким содержанием углеводов также повышает нагрузку на почки и сердце, а увеличивает риски проблем с щитовидной железой и пищеварительной системой, передает газета «Петербургский дневник».

Психологические симптомы включают усталость, головную боль и раздражительность. Особенно опасна эта диета для беременных, людей с почечными заболеваниями, диабетом и нарушениями функции щитовидной железы, подчеркнул Бобровский.