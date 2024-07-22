Диетолог Березников: занятия спортом ускоряют обмен веществ

Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников перечислил причины замедления метаболизма. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам эксперта, набор веса зачастую связан с низкой физической активностью. Занятия спортом ускоряют метаболизм. При малоподвижном образе жизни он замедляется, пояснил врач.

Кроме того, лишние килограммы появляются из-за наследственной предрасположенности к ожирению. Соответствующие проблемой нередко бывают вызваны заболеваниями органов эндокринной системы, добавил сайт «Аргументы и факты».

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