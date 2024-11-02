Диетолог Березников: частое проглатывание жвачки может стать причиной аппендицита

Он пояснил, что к основным задачам жевательной резинки относятся удаление налета и остатков пищи, а также борьба с неприятным запахом изо рта.

«Если проглотить жвачку один раз случайно, никакой опасности в этом нет — она выйдет естественным путем, однако, если это делать регулярно, можно заработать аппендицит», — сообщил специалист.

К подобным проблемам, добавил диетолог, приводит и проглатывание косточек, семечек. Так, при попадании жвачки в кишечник она способна создать условия для развития воспаления, перекрыв просвет червеобразного отростка.