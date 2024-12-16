Сельдь — морская рыба, относящаяся к полужирным сортам. В ней содержится огромное количество полиненасыщенных жирных кислот, кальция и полноценного белка, который легко усваивается человеком. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik .

Специалист посоветовала не злоупотреблять селедкой людям с гипертонией, почечными заболеваниями, а также при наличии эндокринных или сердечных отеков. Рыбу также стоит ограничить при лишнем весе.

Чтобы избавиться от лишней соли, сельдь можно вымочить в воде или молоке. После этого ее можно запекать, варить или жарить, как обычный продукт, отметила Белоусова.