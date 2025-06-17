Диетолог Белоусова отметила, что запеченный картофель не несет вреда для фигуры

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ИА НСН сообщила, что картофель, приготовленный путем отваривания или запекания, не несет вреда для фигуры благодаря своей низкокалорийности.

Ранее Александр Лукашенко обратил внимание белорусов на потенциальный вред картофеля для фигуры. Он отметил, что частое употребление этого продукта, как это советуют в социальных сетях, не способствует стройности. Лукашенко порекомендовал ограничить потребление картофеля до пары раз в неделю, отдавая предпочтение запеченному виду или пюре.

Анна Белоусова поддержала его рекомендации. Тем, кто худеет, она посоветовала есть картофель на завтрак, а не вечером, так как это все-таки углеводы.