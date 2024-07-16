Диетолог Беккет: качественные фруктовые соки не провоцируют увеличение веса

При умеренном потреблении фруктовых и овощных соков без добавления сахара они не вредят здоровью полости рта и не провоцируют набор веса. Об этом изданию The Conversation рассказала австралийский диетолог Эмма Беккет, сообщила «Газета.Ru» .

Эксперт пояснила, что приготовление сока может увеличить срок хранения фруктов и овощей, а также сохранить их питательные вещества. В частности, речь идет о витаминах, минералах и антиоксидантах. Хотя в напитке содержится меньше клетчатки по сравнению с цельными фруктами и овощами, при соблюдении правильного питания это не повредит здоровью.

Кроме того, в некоторые соки входят части, обычно не употребляемые в пищу. Она привела в пример кожуру или цедру. Такие напитки можно считать полезными.

По словам Беккет, многочисленные исследования показали, что соки оказывают либо положительное, либо нейтральное влияние на здоровье. Научные работы также не подтвердили, что потребление этих напитков вызывает набор лишнего веса или устойчивое повышение уровня сахара в крови.