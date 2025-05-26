Диетолог Арзамасцев рассказал, что поздние арбузы имеют более «чистый» состав

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что ранние арбузы могут представлять опасность для здоровья из-за высокого содержания нитратов. Эти химические вещества способны вызвать отравление.

Специалист подчеркнул, что настоящий сезон арбузов приходится на август и сентябрь. В это время плоды достигают оптимальной спелости и имеют более «чистый» состав.

Евгений Арзамасцев отметил, что производители иногда применяют удобрения для ускорения роста плодов, что может привести к избыточному накоплению нитратов. Употребление таких арбузов чревато расстройством пищеварения и отравлением, особенно для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом.

«Начиная с августа, риск купить арбуз с нитратами минимален», — объяснил эксперт. К этому времени плоды созревают естественным путем, и производители не стремятся добавлять лишние удобрения.

Арзамасцев также рекомендует приобретать бахчевые культуры в магазинах и официальных торговых точках, где можно получить сертификат качества и чек.