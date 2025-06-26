Диетолог Арзамасцев назвал проблемы со сном результатом пропуска ужина

Пропуск ужина вызывает стресс у организма и может стать причиной проблем со сном. Об этом рассказал диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с « Москвой 24 ».

Как пояснил врач, когда человек испытывает голод, в организме активизируется работа гормональной системы, провоцируя синтез кортизола — гормона стресса. Сам процесс влияет на синтез мелатонина — гормона, необходимого для быстрого засыпания и качественного ночного отдыха.

«Последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна. Лучше всего для этого подойдут продукты, которые содержат легкоусвояемый белок. Он находится в курице, индейке, рыбе», — предупредил медик.

Специалист посоветовал дополнить прием пищи свежими или приготовленными на пару овощами. Кроме того, на ужин можно съесть 20–30 граммов орехов или банан. Эти продукты содержат аминокислоту триптофан, которая способствует выработке мелатонина.