Дерматолог Жовтан назвала общий массаж самым полезным для здоровья

Общий массаж оказывает комплексное действие на мышцы всего организма. Из всех видов он считается самым полезным для здоровья, рассказала дерматолог Наталия Жовтан в беседе с News.ru.

По словам специалиста, такой массаж также улучшает кровообращение, лимфоциркуляцию и способствует восстановлению психоэмоционального состояния.

В целом каждый вид массажа — лечебный, детский, спортивный, косметический, точечный, гигиенический — имеет свои особенности и противопоказания. Это обязательно нужно учитывать, отметила Жовтан.