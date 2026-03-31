Дерматолог Скорогудаева рассказала о правильном использовании средств с SPF

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева сообщила «Москве 24» , что во время весенних прогулок в городе достаточно использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или 20. При этом тем, кто работает в офисе, стоит отказаться от средств с химическими фильтрами в составе.

По словам эксперта, в весенний период активность проявляет средневолновое ультрафиолетовое излучение (UVB-лучи), которое может вызвать фотостарение кожи, пигментацию, сухость и даже развитие меланомы. Однако такие лучи не могут проникать через стекло, в отличие от длинных UVA-лучей, которые воздействуют на кожу слабее, но активны круглый год.

Хорошая новость заключается в том, что современные дневные кремы содержат небольшое количество защиты от UVA-лучей, которой достаточно городским жителям. Поэтому тем, кто просто выходит утром на работу, едет в авто или на общественном транспорте, а потом работает в офисе даже возле окон, дополнительного средства с SPF не требуется.

«Однако если предстоит быть на улице в течение часа и дольше, тогда стоит нанести крем с SPF 15 или 20», — предупредила врач.

Людям с очень светлой кожей и голубыми глазами, а также рыжим с красноватой кожей такая защита требуется и при непрерывной получасовой прогулке, так как они очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению и моментально «сгорают».

Средства с SPF 30 и 50 нужны скорее во время отдыха на юге, где солнце более активно, заключила дерматолог.