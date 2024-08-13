Дерматолог Проценко: при выдавливании прыщей есть риск занести инфекцию в ранку

При выдавливании прыщей в домашних условиях можно занести новую инфекцию в ранку, образовавшуюся при повреждении целостности эпидермиса. Об этом рассказал врач-дерматолог Алексей Проценко в беседе с News.ru.

По словам специалиста, на поверхности рук находится большое количество бактерий, которые могут попасть в очаг воспаления. Это только ухудшит состояние и так проблемной кожи. Также при выдавливании есть риски повреждения здоровых фолликулов и возникновения новых высыпаний.

Чтобы избежать негативных последствий для кожи, Проценко посоветовал обратиться за помощью к медикам.